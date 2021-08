Zoll entdeckt mehr als 300 Kilogramm Potenzmittel in Lkw

Auch 8,3 Tonnen Wasserpfeifentabak waren in Kartons für Flüssigseife versteckt, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts in Köln am Mittwoch. Mit einem Röntgengerät des Zolls kamen die Ermittler demnach der Schmuggelware auf die Spur. Die beiden Fahrer im Alter von 47 und 45 Jahren seien von Südeuropa aus in ein westeuropäisches Nachbarland unterwegs gewesen.

Nähere Angaben zur Route machte der Zoll nicht. Der Tabak und das Potenzmittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauerten am Mittwoch an. Die Beamten hatten die Ware auch dank einer mobilen Röntgenanlage entdeckt. Sie sei eins von bundesweit drei dieser mobilen Geräte, die beim Zoll regelmäßig zum Einsatz kommen, berichtete der Sprecher. Beamte können damit Lkw, Busse, Sprinter und Autos röntgen. Vor gut einem Monat habe der Zoll dank dieser Methode mehr als 9,5 Millionen Schmuggelzigaretten aufgespürt.