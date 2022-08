Zoll beschlagnahmt geschmuggelten Goldschmuck bei Reisenden

Köln (dpa/lnw)

Der Zoll hat in den Sommerferien bei Reisenden am Flughafen Köln/Bonn mehr als 4,6 Kilogramm geschmuggelten Goldschmuck im Gesamtwert von fast 220.000 Euro beschlagnahmt. Es seien 66 Steuerstrafverfahren eingeleitet worden, teilte das Hauptzollamt Köln am Mittwoch mit. Anstatt den Goldschmuck beim Zoll anzumelden, hätten die Urlaubsrückkehrer ihn am Körper oder im Gepäck versteckt.

Von dpa