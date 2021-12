Zoff auf Museums-Baustelle: Stahlbauunternehmen gekündigt

Köln (dpa/lnw)

Die Fertigstellung des jüdischen Museums MiQua in Köln verzögert sich. Dem beteiligten Stahlbauunternehmen sei gekündigt worden, teilte die Stadt Köln als Bauherrin am Montag mit. «Stetige Unzuverlässigkeit, wiederholte Terminüberschreitungen und maßlos überzogene Nachforderungen» hätten keine andere Wahl gelassen. Eine Fertigstellung des Gewerks Stahlbau sei mit diesem Unternehmen zu vertretbaren Kosten und in angemessenem zeitlichen Rahmen nicht zu erwarten. Das Museum, dessen Fertigstellung nach früheren Angaben für 2024 angestrebt wird, soll das wieder ausgegrabene Kölner Judenviertel aus dem Mittelalter präsentieren.

Von dpa