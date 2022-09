Zimmermann feiert Premiere als Fortuna-Kapitän

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Abwesenheit von Andre Hoffmann wird Matthias Zimmermann die von Verletzungen gebeutelte Mannschaft von Fortuna Düsseldorf am Samstag erstmals als Kapitän auf den Rasen führen. Das kündigte Trainer Daniel Thioune am Donnerstag an und schloss mit Blick auf die Startelf für das Zweitliga-Duell mit Arminia Bielefeld (13.00 Uhr/Sky) «weitere Premieren» nicht aus.

Von dpa