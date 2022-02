«Zeynep»: Das nächste Orkantief erreicht am Freitag NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einer kurzen Verschnaufpause zieht am Freitagnachmittag das nächste Orkantief über Nordrhein-Westfalen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wird Tief «Ylenia» dann von «Zeynep» abgelöst. Dabei können sich die Menschen im Land im Laufe des Freitags bei Temperaturen bis zu 13 Grad auf nachlassende Schauer und Lücken in der Wolkendecke einstellen. In der zweiten Tageshälfte aber kann es dann zu schweren Sturm- und im Bergland und im Norden des Landes auch zu Orkanböen kommen. Nach Einschätzung der Meteorologen wird «Zeynep» aber weniger Kraft haben als «Ylenia».

Von dpa