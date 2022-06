Zeugnisse und Ferienstart für 2,5 Millionen Schüler in NRW

In Nordrhein-Westfalen haben mit der Zeugnisausgabe am Freitag die Ferien für 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler begonnen. Für die gut 5400 Schulen im bevölkerungsreichsten Bundesland startet der Unterricht im neuen Schuljahr 2022/23 wieder am 10. August. Rund 82.500 Jugendliche und junge Erwachsene hatten in diesem Jahr ihre Abiturprüfungen absolviert. Für einige steht an diesem Samstag noch der Abiball an - und damit der feierliche Abschluss ihrer Schullaufbahn.

Der Philologenverband appellierte an die künftige Regierung, es dürfe kein Weiter-So an den Schulen geben, viele Lehrkräfte seien im dritten Pandemiejahr ausgebrannt und müssten entlastet werden. «Damit Lehrerinnen und Lehrer sich auf ihre pädagogischen Kernaufgaben konzentrieren können, benötigen wir neben mehr qualifiziertem pädagogischen und nichtpädagogischen Personal für den Start in das neue Schuljahr dringend verbindliche, klare und frühzeitige Vorgaben für einen verlässlichen Präsenzunterricht», forderte die Verbandsvorsitzende Sabine Mistler.

Unter den Bundesländern geht NRW als erstes in die Sommerferien. In dieser Zeit bessern voraussichtlich wieder viele Jugendliche ihr Taschengeld auf. «Das ist eine gute Sache, weil junge Menschen erste Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln und sich so vielleicht auch für einen späteren Ausbildungsberuf begeistern können», sagte Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Sie bräuchten aber einen besonderen Schutz.

So dürfen Jugendliche über 15 Jahre während der Schulferien nur an maximal 20 Tagen im Jahr jobben, pro Woche höchstens an fünf Tagen. Nachts, samstags und an Sonn- und Feiertagen ist Arbeiten für sie verboten - für bestimmte Branchen wie Gastronomie oder Landwirtschaft gelten aber Ausnahmen. Fließband- und Akkordarbeiten sind unzulässig, wie der Minister klarstellte. Der Mindestlohn von aktuell 9,83 Euro pro Stunde - ab 1. Juli 2022 dann 10,45 Euro - gelte nicht für minderjährige Ferienjobber. Die Beschäftigung von Kindern ist untersagt, allerdings gibt es auch hier Ausnahmen für Schüler über 13 Jahre. Bei Zustimmung der Eltern dürfen sie leichte Jobs wie Zeitung-Austragen oder Babysitten für bis zu zwei Stunden täglich ausüben.