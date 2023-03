Zeitungsbote durch Schüsse schwer verletzt

Hattingen (dpa/lnw)

Ein Zeitungsbote ist in Hattingen in der Nacht zum Samstag durch Schüsse schwer verletzt worden. Der 33-Jährige schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen einer gemeinsamen Erklärung mit. Während der Tat gegen 3.10 Uhr befand sich der Zeitungsbote nach eigenen Aussagen in seinem Fahrzeug. Neben seinem Wagen habe sich ein ihm unbekannter Mann befunden, der plötzlich aus einem Auto eine Waffe geholt und mehrere Schüsse in seine Richtung abgegeben habe.

Von dpa