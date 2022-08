Zehntausende zum Müllsammeln an Flussufern erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zehntausende freiwillige Müllsammler erwarten die Initiatoren der Aktion «Rhine Clean Up» am 10. September zur größten Müllsammelaktion Mitteleuropas. Das fünfte «Rhine Clean Up» (RCU) findet nicht nur am Rhein statt, sondern zum Beispiel auch an Ruhr, Lippe, Emscher, Düssel und Mosel.

Von dpa