Zehn Verletzte bei zwei Busunfällen in Dorsten

Dorsten (dpa/lnw)

Bei zwei Busunfällen innerhalb kurzer Zeit sind am Donnerstag in Dorsten (Kreis Recklinghausen) insgesamt zehn Menschen verletzt worden. Ein Unfall ereignete sich im Stadtteil Hervest, wo ein Autofahrer mit einem Linienbus kollidierte, in dem auch Schülerinnen und Schüler waren. Die Feuerwehr berichtete von sieben leicht verletzten Personen.

Von dpa