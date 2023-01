Zehn Jahre Haft für «Bex»: Drogenhandel per Enchrochat

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Entschlüsselung der Krypto-Kommunikation Encrochat brachte sie hinter Gitter: Wegen Drogenhandels in großem Stil ist eine 31-jährige Frau in Düsseldorf zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil des Landgerichts erging nach Angaben einer Gerichtssprecherin am Mittwochabend.

Von dpa