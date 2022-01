Zakaria vor Wechsel zu Juventus Turin

Turin (dpa)

Denis Zakaria steht vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Wie auf Videos in italienischen Medien am Montag zu sehen war, fuhr der Mittelfeld-Star morgens am medizinischen Zentrum der «Vecchia Signora» (Alte Dame) vor. Der 25 Jahre alte Schweizer hatte seinen Abgang für den Sommer bereits angekündigt. Da er dann jedoch ablösefrei gehen würde, ist Gladbach jetzt schon an einem Verkauf interessiert.

Von dpa