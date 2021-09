Zakaria und Gladbach sprechen über Vertragsverlängerung

Mönchengladbach (dpa)

Der Schweizer EM-Teilnehmer Denis Zakaria und Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach befinden sich in Gesprächen über eine vorzeitige Verlängerung des 2022 endenden Arbeitsverhältnisses. «Wir haben bereits mit Max Eberl geredet. Die Situation war mit meinem ehemaligen Berater zuletzt etwas kompliziert. Ich habe nicht gesagt, dass ich auf jeden Fall gehen will. Ich habe immer gesagt, dass ich mich in Gladbach wohl fühle», sagte der 24 Jahre alte Verteidiger in einem Interview der «Rheinischen Post».

Von dpa