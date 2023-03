Zahl der Insolvenzen in NRW gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Insolvenzen ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr gesunken. 2022 meldeten die Amtsgerichte 25.800 Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Das waren 14 Prozent weniger als im Vorjahr (2021: 30.000) und sogar fast ein Drittel weniger als vor zehn Jahren (2012: 38.100), wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Von dpa