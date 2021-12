Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW kaum verändert

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich in Nordrhein-Westfalen kaum verändert. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag 8969 neue Fälle. Das sind zwar 127 weniger als vor einer Woche, aber 467 mehr als am Freitag.

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner beträgt nun 284,8. Der Wert hatte vor einer Woche bei 288,5 und am Vortag bei 285,2 gelegen. NRW lag damit weiterhin unter dem für das ganze Bundesgebiet berechneten Wert von 402,9.

Die höchste Inzidenz in NRW wird weiter für den Kreis Lippe ausgewiesen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 474,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Vortag: 469,2). Dahinter folgt die Stadt Hagen mit 430,9 (Vortag: 436,7). Am niedrigsten ist der Wert weiterhin in der Stadt Mönchengladbach mit 73,2 (Vortag: 113,2)