Zahl der Beschäftigten um mehr als 60 Prozent gestiegen

In der als Steueroase kritisierten Stadt Monheim zwischen Köln und Düsseldorf ist die Zahl der dort angesiedelten Arbeitsplätze deutlich gestiegen. Binnen zehn Jahren seien mehr als 60 Prozent Arbeitsplätze zusätzlich entstanden, teilte die Stadt am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen der Agentur für Arbeit mit.

Von gut 10.000 Arbeitsplätzen ging es seit 2011 auf fast 17.700 nach oben. Seit der radikalen Senkung der Gewerbesteuersätze 2012 bedeutet dies ein Plus von 6750 Arbeitsplätzen. Während früher deutlich mehr Menschen aus Monheim in die umliegenden Städte zur Arbeit pendelten, hat sich das Verhältnis umgekehrt. Derzeit pendeln 1100 Menschen mehr zur Arbeit in die Stadt als aus ihr heraus.