Wupperverband sieht sich in Umgang mit Hochwasser bestätigt

Wuppertal (dpa/lnw)

Der Wupperverband sieht sich durch ein Gutachten in seinem Umgang mit dem Extrem-Hochwasser im vergangenen Juli bestätigt. Der Verband berichtete am Mittwoch, ein Gutachten des Wissenschaftlers Holger Schüttrumpf, Professor am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH Aachen, habe ergeben, dass der Wupperverband korrekt gehandelt und größere Schäden verhindert habe. Der Verband hatte das Gutachten bei dem Wissenschaftler in Auftrag gegeben.

Von dpa