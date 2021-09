«Wüster Strahl»: Urinierender Mann verursacht beinahe Unfall

Ein alkoholisierter 51-Jähriger hat von einer Brücke in Zülpich (Kreis Euskirchen) auf eine Bundesstraße uriniert und so fast einen Unfall verursacht. Er traf mit seinem «wüsten Strahl» ein Auto und ein Motorrad, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Fahrer des Motorrads drehte sich währenddessen um und wäre beinahe mit dem Autofahrer zusammengestoßen, der am Fahrbahnrand gehalten hatte. Durch plötzliches Lenken habe er die Kollision aber verhindert. Beamte entdeckten den 51-Jährigen und schrieben eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.