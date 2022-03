Wüst zu Sanktionen gegen Putin: Folgen für NRW abfedern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die NRW-Landesregierung will nach den Worten von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) «alles dafür tun», die Folgen der Sanktionen gegen Russland auf Unternehmen und Verbraucher in NRW abzufedern. Das versprach der Regierungschef am Mittwoch in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Oberste Priorität habe die Versorgungssicherheit. Er werde die Bundesregierung bei jeder pragmatischen Lösung unterstützen, mit der sich Energielieferungen aus Russland ersetzen ließen, betonte Wüst.

Von dpa