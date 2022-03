Wüst will in Wahlperiode weiteres beitragsfreies Kitajahr

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will im Falle eines Wahlsieges im Mai ein weiteres Kindergartenjahr beitragsfrei stellen. Die drei Kita-Jahre vor der Einschulung seien in der frühkindlichen Bildung besonders wichtig für Chancengleichheit und eine erfolgreiche Bildungsbiografie, sagte er dem «Westfalen-Blatt». Deswegen sei sein Anliegen, «dass wir perspektivisch in der nächsten Wahlperiode bei den Ü3-Kindergarten-Jahren die komplette Beitragsfreiheit herstellen».

Von dpa