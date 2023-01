Wüst und Neubaur treten gemeinsam vor die Presse

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seine Stellvertreterin, Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne), wollen am Dienstag (12.00 Uhr) in einer Pressekonferenz über aktuelle politische Themen informieren. Die erste schwarz-grüne Koalition in NRW ist seit knapp sieben Monaten im Amt.

Gut eine Woche nach dem Ende der Räumung des Braunkohledorfs Lützerath treten Wüst und Neubaur erstmals gemeinsam vor die Presse. Auf die beiden Politiker dürften Fragen zu dem Einsatz zukommen. Lützerath war in einem tagelangen Großeinsatz der Polizei gegen den Widerstand Hunderter Klimaaktivisten geräumt worden, die sich dort verschanzt hatten. Der Energiekonzern RWE will dort Braunkohle abbauen.

Auch nach dem Abriss der Häuser kam es zu weiteren Protestaktionen von Braunkohlegegnern in der Region. Der Zorn vieler Klimaschützer richtet sich besonders gegen die Grünen, von denen sie sich verraten fühlen. Denn führende grüne Politiker wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und seine NRW-Kollegin Neubaur stehen hinter der Entscheidung, die Kohle unter Lützerath abzubaggern. Sie verweisen auf ihren mit RWE erzielten Kompromiss, wonach Lützerath zwar den Kohlebaggern weichen müsse. Dafür werde aber der Kohleausstieg im Westen um acht Jahre auf 2030 vorgezogen, 280 Millionen Tonnen Braunkohle blieben unter der Erde, und fünf Nachbardörfer würden verschont.

Fragen warf jüngst auch der geplante Neubau der gesperrten Rahmede-Talbrücke der Autobahn 45 auf. Mails der Landesregierung in der Sache sind nicht mehr auffindbar. Die marode Autobahnbrücke Rahmede zählt zur wichtigen Nord-Süd-Achse Frankfurt-Dortmund.