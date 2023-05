Wüst: «Merkel hat das Land sicher durch Krisen navigiert»

Köln (dpa)

In seiner Rede zur Verleihung des Staatspreises des Landes Nordrhein-Westfalen an die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) deren Verdienste um das Land gewürdigt. So habe Merkel nach der verheerenden Flut vom Sommer 2021 binnen acht Wochen mit dafür gesorgt, dass ein Wiederaufbaufonds mit 30 Milliarden Euro eingerichtet worden sei. «Dafür sagen wir in Nordrhein-Westfalen Ihnen von Herzen dankeschön», sagte Wüst am Dienstag in Köln.

Von dpa