Wüst kündigt kurzen, intensiven Wahlkampf an

Essen (dpa/lnw)

Der CDU-Spitzenkandidat für die nordrhein-westfälische Landtagswahl, Ministerpräsident Hendrik Wüst, hat «einen kurzen, aber dafür umso intensiveren Wahlkampf nach Ostern» angekündigt. «Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwarten von uns, dass wir sie raus aus der Pandemie bringen», sagte Wüst am Samstag in Essen bei der Wahl der Kandidatenliste der NRW-CDU in Essen. «Für Wahlkampf haben sie in diesen Wochen kein Verständnis.»

Von dpa