Wüst kritisiert Lauterbachs Corona-Kommunikation

Wüst forderte klare Maßstäbe, ab wann welche Maßnahmen greifen. Es mangele hier an «einer klaren Linie. Und die Kommunikation des Bundesgesundheitsministers hat eher zur Chaotisierung beigetragen», sagte Wüst am Freitag in Düsseldorf. «Das trägt nicht unbedingt zum Vertrauen der Menschen bei.» Wüst betonte erneut, dass man auf Schulschließungen wegen Corona unbedingt verzichten wolle.