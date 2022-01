Wüst: Keine Toleranz bei Bedrohung von Amtsträgern

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), hat die Bedrohung von Amtsträgern scharf verurteilt. Auch im Westen Deutschlands seien immer mehr sogenannte Spaziergänge von «Querdenkern», Corona-Leugnern und Impfgegnern zu sehen, sagte Wüst am Freitag nach der Bund-Länder-Runde in Berlin.

Klar sei, das Demonstrationsrecht gelte auch in der Corona-Pandemie. «Aber die Bedrohung und Einschüchterung von Amtsträgern, von Verantwortungsträgern oder gar Angriffe auf sie tolerieren wir nicht», betonte Wüst und fügte hinzu: «Hass und Drohungen durch Corona-Leugner und Impfgegner schlagen mittlerweile vielen Verantwortungsträgern auf allen Ebenen entgegen.» Er dankte allen Beschäftigten in Krankenhäusern, in Behörden, Polizisten und Ordnungskräfte, «dass sie trotzdem ihre Pflicht tun und sich nicht beirren lassen». «Wir stehen an ihrer Seite», unterstrich Wüst.