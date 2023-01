Wüst fordert Klarheit für Kölner Ford-Standort

Nach Warnungen vor einem drohenden weiteren Stellenabbau beim Autobauer Ford hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vom US-Konzern Klarheit für die Zukunft des Kölner Ford-Standorts gefordert. «Die Unsicherheit für die Beschäftigen bei Ford in Köln ist eine schwere Belastung. Hier muss Ford rasch Klarheit schaffen», sagte der CDU-Politiker dem «Kölner Stadt-Anzeiger» und dem «Express» (Donnerstag).

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, nimmt an der Landtagssitzung teil.

Notwendig seien sozialverträgliche Lösungen und belastbare Perspektiven für die Beschäftigten, betonte Wüst. Hierzu sei er bereits «persönlich in Kontakt» mit dem Unternehmen. Die Investitionen von Ford in das «Cologne Electrification Center» und die dort geplante Fertigung von elektrischen Fahrzeugen seien immerhin gute Signale für den Standort.

Der Betriebsrat der Ford-Werke hatte in dieser Woche gewarnt, im Kölner Werk des Autobauers könnten bis zu 3200 der noch vorhandenen 14.000 Stellen abgebaut werden. Der Betriebsrat berief sich dabei auf interne Vorgaben des Managements für Ford in Europa. Den Griff zum Rotstift begründe das Management unter anderem mit einer Zentralisierung in den USA. Der Konzern äußerte sich zunächst nicht zu dem Thema.