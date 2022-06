Wüst eröffnet CSD-Demonstration in Köln

Köln (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird am Sonntag in Köln die Demonstration zum Christopher-Street-Day eröffnen. Das teilten die Veranstalter und die Staatskanzlei am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Es sei das erste Mal in der rund 30-jährigen Geschichte des Kölner CSD, dass dort ein Ministerpräsident spreche, sagte ein Sprecher der Veranstalter. Zu der CSD-Demonstration, bei der Zehntausende Teilnehmer zu Fuß oder mit Musikwagen durch die Innenstadt ziehen, werden mindestens 800.000 Zuschauer erwartet.

Von dpa