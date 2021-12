Wüst: Boostern nach vier Wochen möglich

Düsseldorf (dpa)

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Dienstag bestätigt, dass Booster-Impfungen in NRW nun grundsätzlich nach vier Wochen möglich sind. Es gebe aber keine ausdrückliche Empfehlung dafür, sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa