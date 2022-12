Wüst bekräftigt vor MPK Festhalten an Maskenpflicht im ÖPNV

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) hat vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin das Festhalten von NRW an der Maskenpflicht im ÖPNV bekräftigt. «Wir halten uns an die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Damit sind wir über die ganze Zeit der Pandemie gut gefahren», sagte Wüst am Morgen im Deutschlandfunk. Die Pandemie sei nicht vorbei, die Menschen hätten sich daran gewöhnt, im ÖPNV eine Masken zu tragen. NRW sei dicht besiedelt, Busse und Bahnen seien morgens voll. Er halte Vorsicht deshalb für richtig.

Von dpa