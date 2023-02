Wüst: Bei Rahmede-Talbrücke wurden Fehler gemacht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat Fehler im Vorfeld der Sperrung der zentralen Rahmede-Talbrücke an der A45 eingeräumt. Aus heutiger Sicht und mit den heutigen Kenntnissen sei eine Entscheidung im Jahr 2014 falsch gewesen, sagte der CDU-Politiker am Montag in einer Sondersitzung des Landtags-Verkehrsausschusses.

Von dpa