Wright im Viertelfinale: Ein Sieg bis zur Nummer eins

Dortmund (dpa)

Weltmeister Peter Wright hat das Viertelfinale der Darts-EM erreicht und ist auf dem besten Weg, seinen Status als Nummer eins der Welt zu festigen. Der Schotte mit dem Spitznamen «Snakebite» setzte sich am Samstagabend in Dortmund mit 10:4 gegen den Österreicher Rowby-John Rodriguez durch und steht damit in der Runde der letzten Acht. Der Waliser Gerwyn Price - großer Widersacher von Wright - hatte am Freitagabend in der ersten Runde noch gegen Rodriguez verloren.

Von dpa