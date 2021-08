Wollten Kölner Dom sehen: Vier kleine Mädchen alleine im Zug

Die Bundespolizei hat in Bonn mehrere sieben bis elf Jahre alte Ausreißerinnen aus Wiesbaden aus einer Regionalbahn geholt, die nach eigenen Angaben mal den Kölner Dom sehen wollten. Die vier alleinreisenden Mädchen waren laut Bundespolizei am Sonntagabend einem Zugbegleiter aufgefallen, der die Beamten gegen 21.45 Uhr alarmierte. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und machten sich auf den Weg, um die Mädchen in Bonn abzuholen.