Wolken und teils gewittrige Schauer in NRW

Essen (dpa/lnw)

Zum Start in die neue Woche müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen weiter auf wechselhaftes Wetter einstellen. Nach einem überwiegend heiteren Sonntag mit Höchstwerten bis 29 Grad Celsius sollen sich die Wolken am Montag verdichten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Essen mitteilte. Meist bleibt es trocken, ab dem Nachmittag soll es im Weserbergland ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko geben. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 31 Grad.

Von dpa