Wolken und Nebel in NRW: Zunehmend auch stürmisch

Offenbach (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen wolkiges und nebliges Wetter. Zunehmend kann es auch stürmisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Am Mittwoch ist es bedeckt. Es bleibt aber meist trocken bei Höchstwerten von zwei bis vier Grad. Im Bergland liegen die Temperaturen bei minus eins bis zwei Grad.

Von dpa