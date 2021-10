Wolfsattacke auf trächtige Schafe: Schäfer fordern Jagd

Hünxe (dpa/lnw)

Nach einer mutmaßlichen Wolfsattacke auf eine Herde trächtiger Schafe in Hünxe am Niederrhein fordert der NRW-Schafzuchtverband dringend eine Erlaubnis für die Jagd auf das dort ansässige Wolfsrudel. Der betroffene Schafhalter habe alle Empfehlungen eingehalten, die Tiere nachts im Stall gehalten und die Weide mit einem elektrischen Weidezaun geschützt. Dennoch sei ein Muttertier mit einem typischen Kehlbiss getötet worden und auch das Lamm ums Leben gekommen, beklagte der NRW-Verband in einer Mitteilung am Freitag.

Von dpa