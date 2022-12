Wohnungsbrand soll vorsätzlich gelegt worden sein

Grevenbroich (dpa/lnw)

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grevenbroich mit einem Toten soll vorsätzlich gelegt worden sein. Das teilte die Polizei am Montag mit. Im Verdacht stehe der 57 Jahre alte Wohnungsinhaber, der womöglich auch der Tote sei. Die Identität der aufgefundenen Person sei allerdings noch nicht abschließend geklärt. Ermittelt werde unterdessen wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung.

Von dpa