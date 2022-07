Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Sieben Verletzte

Wesel (dpa/lnw)

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wesel sind sieben Menschen verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache habe eine Wohnung im ersten Obergeschoss gebrannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. 16 Bewohner hätten das Gebäude zwischenzeitlich verlassen müssen. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr am Mittwoch konnten einige Bewohner laut Polizei nicht zurück in ihre Wohnungen und wurden vom Ordnungsamt in anderen Wohneinheiten untergebracht.

Von dpa