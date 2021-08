Bei einem Wohnhausbrand in Soest-Thöningsen ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Freitagabend im Dachbereich des Wohnhauses ausgebrochen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor.