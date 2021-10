Wochenstart mit Wolken, Regen und Wind in NRW

Essen (dpa/lnw)

Die erste Oktoberwoche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit wechselhaftem Wetter. Am Montagvormittag ist es verbreitet bewölkt, im Osten des Landes kann es etwas Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Im Lauf des Tages lockert der Himmel dann von Westen her auf und mitunter zeigt sich die Sonne. Es weht ein meist mäßiger Wind, im Nordwesten und in der Eifel kann es auch Böen geben. Dazu werden Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad erwartet, im Hochsauerland bis 11 Grad.

Von dpa