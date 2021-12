Wisent-Projekt muss professioneller geführt werden

Bad Berleburg (dpa/lnw)

Ein Gutachten zur Zukunft Deutschlands einziger freilebender Wisent-Herde im Rothaargebirge hält eine Fortführung des Artenschutzprojektes nur mit einem großen internationalen Projektpartner für möglich. Es brauche ein besseres Herden- und Konfliktmanagement, außerdem müsse das Projekt intensiver wissenschaftlich begleitet werden als bislang, erläuterte Oliver Keuling vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung an der Tierärztlichen Hochschule Hannover am Mittwoch in Bad Berleburg bei der Vorstellung der Analyse.

Von dpa