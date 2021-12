Windenergiebranche in NRW erwirtschaftet 7,2 Milliarden Euro

Bremen (dpa/lnw)

Im Zusammenhang mit Windenergie werden derzeit in Nordrhein-Westfalen laut einer Studie rund 7,2 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag vorgestellte Wertschöpfungs-Studie des Bremer Marktforschungsinstituts Windresearch. Demnach gibt es bei den rund 350 Marktteilnehmern wie etwa Unternehmen, Behörden oder Instituten insgesamt gut 20.000 Vollzeitstellen, die mit Windenergie befasst sind. Der größte Anteil sowohl bei Umsatz als auch bei den Beschäftigten entfalle auf die Fertigung von Windenergieanlagen an Land.

Von dpa