Willkommensheft für Geflüchtete in ukrainischer Sprache

Köln (dpa)

Ukrainische Flüchtlinge in Köln bekommen seit Dienstag ein 16-seitiges Magazin auf Ukrainisch in die Hand gedrückt. Es enthält praktische Informationen wie etwa einen Plan der Kölner U-Bahn mit ukrainischer Legende oder die Adressen von Ausländeramt und Kleiderkammer. Es finden sich aber auch Ausflugstipps, die kein oder nur wenig Geld kosten. Mehrere tausend Magazine wurden bereits an der städtischen Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge am Hauptbahnhof verteilt.

Von dpa