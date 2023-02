Wieder mehr Aussteller bei Pferdemesse «Equitana»

Essen (dpa)

Die Pferdemesse «Equitana» startet nach der Corona-Zwangspause 2021 und einer deutlich verkleinerten Version 2022 in diesem Jahr wieder mit mehr Ausstellern. Nach 475 Ausstellern 2022 hätten sich in diesem Jahr wieder mehr als 600 Teilnehmer angemeldet, sagte eine Sprecherin der Veranstalterfirma RX Austria und Germany am Donnerstag in Essen. Es würden auch wieder «deutlich mehr» Zuschauer erwartet. 2022 waren rund 100.000 Menschen gekommen. Die Messe findet vom 9. bis zum 15. März statt.

Von dpa