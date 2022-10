Wieder Gegenstände auf A45 geworfen

Dortmund (dpa/lnw)

Unbekannte haben bei Dortmund erneut Gegenstände von einer Autobahnbrücke auf die A45 geworfen. Fahrzeuge seien bei der Tat in der Nacht zu Freitag nicht in der Nähe gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten wurden demnach zum Einsatz gerufen, als ein Autofahrer über eines der auf der Fahrbahn liegenden Schilder fuhr. Er blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Vor Ort fanden die Polizisten demnach zwei Verkehrsschilder auf der Straße - je eins in jeder Fahrtrichtung. Diese seien augenscheinlich von der Brücke geworfen worden, hieß es.

