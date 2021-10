Wetterbilanz: Oktober in NRW «einen knappen Grad zu warm»

Offenbach/Essen (dpa/lnw)

Mit eher milden Temperaturen und leicht zu warm hat sich der Oktober in Nordrhein-Westfalen gezeigt. Das geht aus der vorläufigen Bilanz für den ablaufenden Monat hervor, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag veröffentlichte. Mit durchschnittlich 10,7 Grad im Land war es 0,9 Grad wärmer als im langjährigen Mittel der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Den höchsten Wert erreichte laut Angaben eines DWD-Sprechers die Stadt Warburg im Kreis Höxter mit 22,7 Grad am 3. Oktober.

Von dpa