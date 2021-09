Wetter in NRW zum Wochenstart sonnig und warm

Nach einem sonnigen Wochenende bleibt es in Nordrhein-Westfalen auch zum Wochenbeginn heiter. Am Montag gebe es viel Sonnenschein, nur vereinzelt könne es leicht bewölkt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Zumeist bleibe es niederschlagsfrei, am Nachmittag seien im höheren Bergland aber auch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad.

Am Dienstag wird sonniges und trockenes Wetter erwartet, bei Temperaturen von maximal 24 bis 27 Grad. Auch am Mittwoch setzt sich der Trend fort – bei erwarteten Höchstwerten von 26 bis 29 Grad könnte es noch etwas wärmer werden als in den Tagen zuvor.