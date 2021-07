Wetter in NRW beruhigt sich: Wochenende freundlicher

Nach den heftigen Unwettern in den vergangenen Tagen beruhigt sich die Wetterlage am Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Am Freitag soll es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur noch vereinzelt Schauer geben. Auch Gewitter mit Starkregen seien nur noch wenig wahrscheinlich, teilte eine Meteorologin mit. Die Höchstwerte bei den Temperaturen erreichen demnach 20 bis 24 Grad.

Am Samstag wird es nach der Vorhersage zunehmend freundlicher. Nach einer dichten Bewölkung am Morgen lockert der Himmel im Laufe des Tages weiter auf. Die Temperaturen erreichen maximal 23 bis 26 Grad.

Auch der Sonntag bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei. Es wird heiter bis sonnig bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad.