Westnetz testet Kundenversorgung mit 100 Prozent Wasserstoff

Holzwickede (dpa/lnw)

Der Verteilnetzbetreiber Westnetz, ein Tochterunternehmen der Westenergie AG, testet in einem Pilotprojekt in der Gemeinde Holzwickede bei Dortmund die Belieferung von Endkunden mit 100 Prozent grünem Wasserstoff. Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sagte am Donnerstag anlässlich der offiziellen Einweihung: «Wir gehen heute 500 wichtige Meter in Richtung Klimaneutralität.» Das Projekt könne zur Blaupause für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft werden.

Von dpa