Westfälischer Friedenspreis für Stabilität auf dem Balkan

Im vergangenen Jahr fiel die Preisvergabe wegen der Corona-Pandemie aus. Jetzt reisen zwei ehemaligen Ministerpräsidenten an. Sie werden in Münster für ihre Einigungen in einem Streit auf dem Balkan geehrt.

Der mit 100.000 Euro dotierte Preis des Westfälischen Friedens wird heute in Münster verliehen. Preisträger sind die ehemaligen Ministerpräsidenten Griechenlands und Nordmazedoniens. Alexis Tsipras und Zoran Zaev werden für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit und die dadurch entstandene Stabilität in der gesamten Region des Balkans geehrt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Preisvergabe um ein Jahr verschoben. Die Festrede hält der lettische Staatspräsident Egils Levits. Er vertritt die baltischen Staaten, die 2018 mit dem Preis ausgezeichnet wurden. Der Jugendpreis und damit die Hälfte des Preisgeldes geht an «Plant-for-the-Planet» für den Kampf gegen den Klimawandel.

Vergeben wird die Auszeichnung alle zwei Jahre von der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) in Erinnerung an den Westfälischen Frieden, der 1648 zum Ende des Dreißigjährigen Krieges in Münster und Osnabrück geschlossen wurde. Die bisherigen Preisträger sind Helmut Schmidt, Kofi Anan, Jordaniens König Abdullah II., Václav Havel und Helmut Kohl. Ort des Festaktes ist nicht wie üblich der Friedenssaal im Historischen Rathaus, sondern wegen der Hygieneauflagen in der Corona-Pandemie das LWL-Museum für Kunst und Kultur am Domplatz.