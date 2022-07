Wespe lenkt Autofahrerin ab

Eine 69-jährige Fahrerin war am Sonntag in Rüthen-Hemmern unterwegs, als sie eine Wespe in ihrem Pkw bemerkte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lenkte das Insekt die Frau so stark ab, dass sie nach rechts von der Straße abkam, gegen einen Baum fuhr und eine drei Meter tiefe Böschung runterrollte. Die Frau konnte sich schwer verletzt aus ihrem Auto befreien. Der Sachschaden lag bei 6000 Euro. Über den weiteren Verbleib der Wespe ist nichts bekannt.