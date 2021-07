Wertvolle Objekte nach über 20 Jahren zurück in Düsseldorf

Mehr als 20 Jahre nach einem Diebstahl aus einem Düsseldorfer Kunstmuseum sind sechs wertvolle Glasobjekte wieder an den Kunstpalast zurückgegeben worden. Wegen der Pandemie habe sich die Übergabe der Gläser und ihre Rückkehr in die Heimat verzögert, teilte der Kunstpalast am Donnerstag mit.

Die italienische Polizei hatte die wertvollen Kunstobjekte im vergangenen Jahr bei einem arrangierten Treffen mit einem deutschen Paar in der Nähe von Turin sichergestellt und Anfang Juli 2021 an die deutsche Botschaft in Rom übergeben.

Seit Freitag befinden sich die historischen Krüge, Gläser und Becher mit Verzierungen wieder im Kunstpalast, hieß es weiter. Eine Kunstspedition habe die wertvollen Glasobjekte angeliefert. Sie waren Anfang Februar 2000 aus dem Glasmuseum Hentrich gestohlen worden. Laut Homepage des Kunstpalasts werden seit dem damaligen Diebstahl noch sechs weitere Objekte vermisst.